В округе Домодедово построят кластер пищевой промышленности

04 июня 2026, 16:03

оригинал Фото: медиасток.рф

Современный кластер пищевых предприятий появится на территории индустриального парка «Вельяминово» в округе Домодедово. Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор компании «Большое Домодедово» ГК «Коалко» Владимир Паршин на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





В кластере будут учтены специфические запросы, которые есть у пищевых производств.





«На площади 54 гектара разместятся производственные боксы, логистический центр с холодильными камерами для сырья и готовой продукции и пр. Инвестиции в проект составят около миллиарда рублей, там создадут 300 рабочих мест, а с учетом потенциальных резидентов общая сумма инвестиций оценивается примерно в 15 млрд рублей, а рабочих мест будет порядка двух тысяч», — сказал Андрей Воробьёв.