Жителей Подмосковья пригласили на Форум лидеров уличной культуры
Форум лидеров уличной культуры будет проходить с 11 по 14 ноября в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять в нём участие приглашают жителей разных российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
На форуме соберутся около 300 человек, занятых развитием уличной культуры и спорта. Участники смогут пообщаться, разобрать реальные кейсы и разработать совместные проекты.
«Уличная культура и спорт растут во многом благодаря людям, которые развивают их у себя в регионах: запускают проекты, создают сообщества, находят партнёров. Каждый накопил свой опыт, но задачи во многом похожи. Поэтому нам важно собрать таких лидеров, чтобы они могли познакомиться друг с другом, обменяться работающими практиками и обсудить, как развиваться дальше», — сказала заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева.Регистрация на форум открыта до 20 октября по ссылке. От претендентов ждут заявку на участие и мотивационное письмо. Результаты отбора огласят 26 октября.