Жителей Подмосковья пригласили на Форум лидеров уличной культуры

13 октября 2026, 09:35

Фото: istockphoto.com/Magui-rfajardo

Форум лидеров уличной культуры будет проходить с 11 по 14 ноября в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять в нём участие приглашают жителей разных российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





На форуме соберутся около 300 человек, занятых развитием уличной культуры и спорта. Участники смогут пообщаться, разобрать реальные кейсы и разработать совместные проекты.





«Уличная культура и спорт растут во многом благодаря людям, которые развивают их у себя в регионах: запускают проекты, создают сообщества, находят партнёров. Каждый накопил свой опыт, но задачи во многом похожи. Поэтому нам важно собрать таких лидеров, чтобы они могли познакомиться друг с другом, обменяться работающими практиками и обсудить, как развиваться дальше», — сказала заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева.