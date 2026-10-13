Подмосковная делегация приехала на международную промышленную выставку в Шанхае
Делегация из Московской области во главе с губернатором региона Андреем Воробьёвым посетила Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
В выставке участвуют около трёх тысяч компаний со всего мира. Они демонстрируют самые современные технологические решения — роботов, цифровые производственные линии, использование в промышленности искусственного интеллекта и машинного зрения.
«Мы знакомимся на выставке с решениями крупнейших производителей — Yaskawa, Estun, Hyundai, Siasun, Kuka, Agibot и других компаний. В первую очередь изучаем готовые системы: сборку, сварку, обслуживание станков, металлообработку, контроль качества, логистику. Есть и отдельная зона человекоподобных и сервисных роботов», — написал Воробьёв в своих соцсетях.Он отметил, что главная задача подмосковной делегации на выставке — определить, какие технологии эффективнее всего внедрять в регионе.
«Мы уже договариваемся о новых проектах и производстве оборудования у нас в Московской области», — отметил Воробьёв.Он добавил, что главные задачи роботизации производства состоят в освобождении людей от тяжёлой рутинной работы и повышении эффективности. Поэтому это направление должно развиваться.
В Подмосковье действует комплекс мер поддержи робототехники. Он включает льготы на аренду помещений в государственных индустриальных парках, различные субсидии, компенсации и налоговые вычеты.