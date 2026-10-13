Подмосковная делегация приехала на международную промышленную выставку в Шанхае

13 октября 2026, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Делегация из Московской области во главе с губернатором региона Андреем Воробьёвым посетила Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





В выставке участвуют около трёх тысяч компаний со всего мира. Они демонстрируют самые современные технологические решения — роботов, цифровые производственные линии, использование в промышленности искусственного интеллекта и машинного зрения.





«Мы знакомимся на выставке с решениями крупнейших производителей — Yaskawa, Estun, Hyundai, Siasun, Kuka, Agibot и других компаний. В первую очередь изучаем готовые системы: сборку, сварку, обслуживание станков, металлообработку, контроль качества, логистику. Есть и отдельная зона человекоподобных и сервисных роботов», — написал Воробьёв в своих соцсетях.

«Мы уже договариваемся о новых проектах и производстве оборудования у нас в Московской области», — отметил Воробьёв.