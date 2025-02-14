В Подмосковье запретят продавать спиртное в магазинах во дворах

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Закон о запрете продавать алкогольные напитки в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, подготовили в Подмосковье, сегодня его рассмотрит региональный парламент. Если закон будет принят, запрет вступит в силу с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если дверь магазина выходит во двор – никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоквартирных омов. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Кроме того, законопроектом предусматривается введение ограничения на продажу алкоголя в точках общественного питания, расположенных в жилых домах: продавать своим клиентам спиртные напитки там смогут только с 8:00 до 23:00.
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