Мособлдума ограничила время работы алкомаркетов в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы приняли на заседании закон, регулирующий розничную продажу алкоголя в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«В минувшем году Госдума дала право регионам ограничивать время розничной продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах. Весь год велась совместная работа нашего профильного комитета и Минсельхозпрода. Проводились совещания, общественные слушания с участием заинтересованных сторон. Мы решили ограничить времени продажи алкогольной продукции на объектах общепита в многоквартирных домах с 23.00 до 08.00. Большинство регионов страны пошли по тому же пути», – отметил парламентарий.Однако он отметил, что в Подмосковье ежемесячно открывается большое количество алкомаркетов и магазинов, реализующих алкоголь, вблизи жилых домов. Распитие часто происходит прямо у входа в эти магазины и сопровождается нарушением тишины. За прошлый год зарегистрировано около 2 тыс. подобных жалоб.
«Особое беспокойство у жителей вызывают алкомаркеты, вход в которые расположен со стороны двора и выходит прямо на детскую площадку. У детей с раннего возраста формируется представление о нормализации употребления алкоголя. Это может привести к тому, что дети начнут воспринимать его как обычный элемент жизни», – заметил Брынцалов.По его словам, вызывает опасения и ситуация с потреблением крепкого алкоголя. В Московской области этот показатель выше, чем в среднем по России. Поэтому при поддержке губернатора Андрея Воробьёва принято решение запретить розничную продажу спиртного в магазинах со входом во двор МКД.
При этом, как заверил Брынцалов, доступность продуктовых магазинов рядом с домом сохранится – в регионе достаточно торговых точек.
Читайте также:
Нарколог предупредил о главной опасности праздничного стола на 14 февраля
Терапевт Зарема Тен дала оценку использования водки в лечебных целях
Врач раскрыл страшную правду о курильщиках и людях, имеющих пристрастие к алкоголю
Лора Луганская