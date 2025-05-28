Губернатор Воробьёв объявил о значительном снижении детской смертности в Подмосковье
В Московской области показатель младенческой смертности снизился до уровня 3,3 промилле. Такой статистикой поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, выступая на пленарной сессии «Медицина здорового долголетия».
«Во всей стране, в том числе Московской области, реализована программа строительства перинатальных центров. Это важнейший шаг, благодаря которому детская смертность радикально упала. Сейчас этот показатель конкурирует с лучшими мировыми цифрами: у нас 3,3 промилле, а спускались мы с 4,5-4,7 промилле», – уточнил глава региона.Воробьёв добавил, что для увеличения числа занимающихся спортом в Подмосковье реализуют программу «Открытый стадион». Её суть – в том, что жители могут заниматься спортом на школьных стадионах. В этом году открывают ещё около 40 таких стадионов.
Кроме того, пожилые жители имеют возможность заниматься спортом благодаря программе «Активное долголетие». В регионе успешно работают порядка 70 клубов.
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Доме правительства Московской области 27-28 мая. На него собрались учёные, врачи, эксперты здравоохранения и медицины, деятели культуры. Они обсуждают тренды здорового долголетия.