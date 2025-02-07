РГУТИС может стать флагманским университетом подготовки специалистов туриндустрии

Российский государственный университет туризма и сервиса может стать флагманским университетом по подготовке специалистов туриндустрии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании по подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства. Его провёл зампред правительства Дмитрий Чернышенко.