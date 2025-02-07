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РГУТИС может стать флагманским университетом подготовки специалистов туриндустрии

Андрей Воробьёв (в центре), Дмитрий Чернышенко (справа) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв (в центре), Дмитрий Чернышенко (справа) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Российский государственный университет туризма и сервиса может стать флагманским университетом по подготовке специалистов туриндустрии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании по подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства. Его провёл зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Совещание состоялось в РГУТИС, расположенном в городском округе Пушкинский. На него были приглашены министры, главы регионов, образовательных организаций и компаний.
«Президент назвал поддержку внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. По Подмосковью мы видим большой спрос на туризм, а значит, и на специалистов. У нас в регионе подготовкой кадров занимаются 14 колледжей и пять вузов. В прошлом году на базе РГУТИС был создан один из трёх федеральных ресурсных центров, который в этом году планирует обучить 10 тыс. специалистов для всей страны», – сказал Воробьёв.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как подчеркнул губернатор, в Подмосковье заинтересованы в строительстве новых отелей, создании мест отдыха, развитии музеев в современной интерпретации.
«Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, Миниэкономразвития за продление программы льготного кредитования. Благодаря этому у нас одобрены кредиты для 11 крупных новых проектов. Это строительство гостиниц с общим номерным фондом порядка 3 тыс. номеров. Надеюсь, что внутренний туризм продолжит показывать заметные результаты. Это очень важно и для экономики, и для наших жителей», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В туристической и гостиничной сфере Подмосковья работают около 53 тыс. человек. Московская область – один из лидеров России по количеству посещающих регион туристов, работающих гостиниц и номерному фонду. В регионе насчитывается свыше 1,3 тыс. отелей, загородных баз, домов отдыха. В них создано свыше 187 тыс. мест размещения.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Красногорского колледжа сформировали кластер среднего профобразования. В него входят восемь колледжей и три предприятия, где студенты могут проходить практику. А в прошлом году на базе колледжа «Подмосковье» появился ещё один кластер из 12 образовательных организаций и пяти предприятий.

Дмитрий Чернышенко / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Российский государственный университет туризма и сервиса призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов. Интерес среди туристов к Московской области, где расположен РГУТИС, растёт каждый год. Этому способствует наличие качественной инфраструктуры отдыха и огромное количество объектов показа. Это объекты культурного наследия, церкви и монастыри, усадьбы, памятники воинской славы, что особенно важно в Год защитника Отечества, объявленный президентом, в год 80-летия Победы», – отметил Чернышенко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Она назвал формирование системы подготовки кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства одной из приоритетных задач отрасли, поставленной президентом. Сейчас в этой сфере занято около 1 млн человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тыс., к 2030 это число возрастёт до 400 тыс. человек.

По словам Чернышенко, новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом и для реализации масштабных инвестпроектов.

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Красногорские врачи поставили на ноги пациента с разрушением межпозвоночного диска
Красногорские врачи прооперировали пациента с разрушением межпозвоночного диска
07 февраля 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской больницы вылечили пациента с трёхсантиметровой межпозвоночной грыжей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«55-летний пациент поступил в стационар с жалобами на сильную боль в пояснице, из-за которой он не мог встать на ноги. Мужчина рассказал, что боли беспокоили его давно, а обострились месяц назад. Врачи провели экстренную диагностику и выявили разрушения межпозвоночного диска. Его ядро вышло наружу и превратилось в трёхсантиметровую грыжу», – рассказали в администрации.
Медики срочно выполнили микрохирургическую операцию – убрали повреждённую часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. Другую часть оставили для возможности скорейшего восстановления – в дальнейшем она заполнится рубцовой тканью.

На следующие сутки мужчина уже мог самостоятельно передвигаться. Боль почти прошла. Позже пациент прошёл успешную реабилитацию и вернулся к привычной жизни.

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Около 300 подмосковных студентов узнали о современных бизнес-трендах
07 февраля 2025, 22:52

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО

Молодые жители Подмосковья в День российского бизнес-образования познакомились с современными направлениями предпринимательства. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Мы регулярно организовываем для нашей молодёжи образовательные мероприятия по разным направлениям. В День российского бизнес-образования ребята познакомились с современными трендами в предпринимательстве, узнали, как построить бизнес уже во время учёбы, смогли задать вопросы экспертам», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В Российском университете кооперации в Мытищах прошла стратегическая сессия с участием порядка 300 студентов. Спикерами выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семёнова, вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов и основатель федеральной сети премиальных груминг-салонов из Сибири «Блэкгрумер» Данил Рындевич.
«Нельзя открывать бизнес в той области, в которой вы не разбираетесь. Сперва надо обязательно поработать в этом направлении в существующих компаниях, получить опыт на различных позициях, изучить бизнес изнутри и только после этого думать об открытии собственного», – отметил Бениаминов.
День российского бизнес-образования каждый год отмечается 7 февраля. Дата выбрана не случайно. Начало года – традиционное время планирования и запуска новых проектов. В это время необходимы новые навыки и знания для оптимизации любой деятельности.

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Подмосковным продавцам рассказали об экземплярной прослеживаемости упакованной воды
Продавцам Подмосковья рассказали об экземплярной прослеживаемости упакованной воды
07 февраля 2025, 22:41

Фото: Медиасток МО

С 1 марта в России станет обязательной экземплярная прослеживаемость упакованной воды. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Участники оборота товаров – производители, импортеры, оптовое звено, розничные продавцы и сегмент HoReCa – будут обязаны передавать сведения через электронный документооборот в систему маркировки «Честный знак». Упакованную воду, произведённую до 28 февраля 2025 года, можно передавать в объёмно-сортовом учете до конца срока годности. Товары, выпущенные с 1 марта, передаются исключительно поэкземплярно», – уточнили в ведомстве.
Тем, кто только начал работать с маркированной упакованной водой, необходимо будет подключить систему электронного документооборота и отсканировать код маркировки с каждой единицы товара.

В министерстве добавили, что вопросы о прослеживаемости воды можно задать в «Честном сообществе» и получить ответ от представителей товарной группы.

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#торговля
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Первый пациент МОЦОМДа с редкой болезнью получил лечение при участии Минздрава
07 февраля 2025, 22:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Первый пациент с редким заболеванием получил лечение в Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства при участии Минздрава России. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Восьмилетнего мальчика с синдромом Хантера и Марото-Лами приняли в ревматологическое отделение. При рождении малыш был абсолютно здоров и в первый год нормально рос и развивался. Однако позднее у него появились деформация кистей и пальцев по типу когтистой лапки, ограничение подвижности плечевых и локтевых суставов», – рассказали в пресс-службе.
К пяти годам у ребёнка выявили такие симптомы, как низкорослость, грубые черты лица, аномалия зубов, тугоухость и задержка речевого развития. В результате ему поставили диагноз «мукополисахаридоз II типа» (Синдром Хантера). Мальчику назначили лечение дорогостоящим препаратом.
«Возможность лечить детей с редкими генетическими заболеваниями в нашем центре стало возможным благодаря новейшим технологиям и исследования. Поддержка Медико-генетического научного центра имени Бочкова и Медико-генетического центра МОНИКИ позволила нашим специалистам использовать передовые методы терапии», – рассказала главврач МОЦОМДа, заслуженный врач России Татьяна Мельник.
В первый раз препарат ввели на базе педиатрических коек ревматологического отделения МОЦОМДа. Теперь юный пациент получает лечение еженедельно.

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Соцработникам Московской области увеличили выплаты за аренду жилья
07 февраля 2025, 22:16

Фото: пресс-служба Минисоцразвития МО

Подмосковным социальным работникам повысили размер выплат за аренду жилья. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Компенсация аренды жилья – одна из главных мер поддержки работников социальных учреждений. Она реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьёва.
«Программа доступна сотрудникам, которые ежедневно заботятся о пенсионерах, детях и взрослых с инвалидностью. Однако такие специалисты порой сами нуждаются в поддержке. Компенсация за аренду жилья стала особенно востребованной среди социальных работников. Уже более 300 сотрудников пользуются этой мерой. С этого года мы приняли решение увеличить размеры выплат», – отметил Кирюхин.
Как уточнили в пресс-службе Минисоцразвития Подмосковья, ранее размер выплаты для семейной пары, работающей в социальном учреждении, составлял 30 тыс. рублей. Теперь эта сумма варьируется от 30 до 45 тыс. в зависимости от удалённости округа и стоимости арендуемой квартиры.

Для сотрудников, работающих в одиночку, ранее выплата составляла 20 тыс. рублей. Теперь же она будет предоставляться в размере от 20 до 30 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что новая мера поддержки доступна не только тем, кто давно работает в учреждениях социальной сферы, но и тем, кто только начинает карьеру в этой области. Для молодых специалистов предусмотрены дополнительные меры поддержки: они смогут получать 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. – во второй.

Подать заявление на получение компенсации за аренду жилья можно через электронный портал госуслуг Московской области.

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