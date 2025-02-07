РГУТИС может стать флагманским университетом подготовки специалистов туриндустрии

Андрей Воробьёв (в центре), Дмитрий Чернышенко (справа) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Российский государственный университет туризма и сервиса может стать флагманским университетом по подготовке специалистов туриндустрии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании по подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства. Его провёл зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Совещание состоялось в РГУТИС, расположенном в городском округе Пушкинский. На него были приглашены министры, главы регионов, образовательных организаций и компаний.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как подчеркнул губернатор, в Подмосковье заинтересованы в строительстве новых отелей, создании мест отдыха, развитии музеев в современной интерпретации.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В туристической и гостиничной сфере Подмосковья работают около 53 тыс. человек. Московская область – один из лидеров России по количеству посещающих регион туристов, работающих гостиниц и номерному фонду. В регионе насчитывается свыше 1,3 тыс. отелей, загородных баз, домов отдыха. В них создано свыше 187 тыс. мест размещения.
В 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Красногорского колледжа сформировали кластер среднего профобразования. В него входят восемь колледжей и три предприятия, где студенты могут проходить практику. А в прошлом году на базе колледжа «Подмосковье» появился ещё один кластер из 12 образовательных организаций и пяти предприятий.
Дмитрий Чернышенко / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Она назвал формирование системы подготовки кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства одной из приоритетных задач отрасли, поставленной президентом. Сейчас в этой сфере занято около 1 млн человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тыс., к 2030 это число возрастёт до 400 тыс. человек.
По словам Чернышенко, новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом и для реализации масштабных инвестпроектов.
Читайте также:
В Шатуре до конца года построят пять и модернизируют шесть котельных
Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года
На новых предприятиях Шатуры создадут около 2,8 тыс. рабочих мест
«Президент назвал поддержку внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. По Подмосковью мы видим большой спрос на туризм, а значит, и на специалистов. У нас в регионе подготовкой кадров занимаются 14 колледжей и пять вузов. В прошлом году на базе РГУТИС был создан один из трёх федеральных ресурсных центров, который в этом году планирует обучить 10 тыс. специалистов для всей страны», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как подчеркнул губернатор, в Подмосковье заинтересованы в строительстве новых отелей, создании мест отдыха, развитии музеев в современной интерпретации.
«Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, Миниэкономразвития за продление программы льготного кредитования. Благодаря этому у нас одобрены кредиты для 11 крупных новых проектов. Это строительство гостиниц с общим номерным фондом порядка 3 тыс. номеров. Надеюсь, что внутренний туризм продолжит показывать заметные результаты. Это очень важно и для экономики, и для наших жителей», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В туристической и гостиничной сфере Подмосковья работают около 53 тыс. человек. Московская область – один из лидеров России по количеству посещающих регион туристов, работающих гостиниц и номерному фонду. В регионе насчитывается свыше 1,3 тыс. отелей, загородных баз, домов отдыха. В них создано свыше 187 тыс. мест размещения.
В 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Красногорского колледжа сформировали кластер среднего профобразования. В него входят восемь колледжей и три предприятия, где студенты могут проходить практику. А в прошлом году на базе колледжа «Подмосковье» появился ещё один кластер из 12 образовательных организаций и пяти предприятий.
Дмитрий Чернышенко / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Российский государственный университет туризма и сервиса призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов. Интерес среди туристов к Московской области, где расположен РГУТИС, растёт каждый год. Этому способствует наличие качественной инфраструктуры отдыха и огромное количество объектов показа. Это объекты культурного наследия, церкви и монастыри, усадьбы, памятники воинской славы, что особенно важно в Год защитника Отечества, объявленный президентом, в год 80-летия Победы», – отметил Чернышенко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Она назвал формирование системы подготовки кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства одной из приоритетных задач отрасли, поставленной президентом. Сейчас в этой сфере занято около 1 млн человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тыс., к 2030 это число возрастёт до 400 тыс. человек.
По словам Чернышенко, новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом и для реализации масштабных инвестпроектов.
Читайте также:
В Шатуре до конца года построят пять и модернизируют шесть котельных
Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года
На новых предприятиях Шатуры создадут около 2,8 тыс. рабочих мест
Лора Луганская