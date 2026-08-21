В Подмосковье прибыли участники чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

21 августа 2026, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

В преддверии старта соревнований в городской округ Жуковский прибыли делегации участников XV Чемпионата мира среди юношей и юниоров и XI Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Состязания пройдут с 22 по 25 августа.





В торжественной встрече спортсменов с хлебом-солью приняли участие представители Международной спортивной федерации пожарных и спасателей и Главного управления МЧС России по Московской области. Церемонию сопровождало выступление оркестра МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

«В чемпионатах сразятся команды из 11 стран: России, Чехии, Словакии, Латвии, Камеруна, Болгарии, Казахстана, Индии, Австрии, Белоруссии и Азербайджана», — говорится в сообщении.