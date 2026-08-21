В фестивале «Сделано в России» в КНР приняли участие две подмосковные компании

21 августа 2026, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Две компании из Московской области — производитель консервированных овощей и фруктов «Адельдан» и один из лидеров агропромышленного комплекса «ТК Мираторг» — приняли участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Мероприятия проходило с 15 по 19 августа в городе Тяньцзинь, его организовал Российский экспортный центр.





«На ярмарке была представлена российская пищевая продукция, биодобавки, средства гигиены, косметика, товары народных промыслов, ювелирные изделия и сувениры», — говорится в сообщении.