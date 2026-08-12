Губернатор Воробьёв осмотрел в Егорьевске обновлённый сквер «60 лет Победы»

12 августа 2026, 17:21

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по благоустройству в муниципальном округе Егорьевск. Вместе с первым зампредом комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным он осмотрел сквер «60 лет Победы» и поговорил с жителями.





Благодаря президентской программе в регионе с 2018 года благоустраивают парки, скверы, площади и общественные пространства.

«Сегодня приехали в сквер «60 лет Победы» посмотреть, как изменилось одно из центральных общественных пространств Егорьевска. Для города это особое место. Здесь увековечена память о подвиге более 25 000 горожан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Проект благоустройства сквера победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сентябре 2024-го началась масштабная реконструкция, которую завершили в сентябре прошлого года. Сделали полноценный сквер-парк, где можно проводить время всей семьёй», – отметил Воробьёв.

«Раньше тут не было нормальной зоны отдыха, но после глобальной реконструкции место стало невероятно популярным у горожан. В сквере оборудовали фонтан, уложили брусчатку и асфальт, смонтировали современное освещение, установили стильные лавочки, высадили деревья. Кроме того, по просьбам жителей установили современные детские и спортивные комплексы. За благоустройство этой территории жители активно голосовали, и теперь мы видим, что объект получился живым и востребованным», – сказал директор «Егорьевского центра обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы» Алексей Юдин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Моему ребёнку всего девять месяцев, у меня есть ещё трое племянников, поэтому в обновлённый сквер «60 лет Победы» прихожу минимум раз в неделю. Сквер кардинально изменился. Раньше здесь была устаревшая инфраструктура, а теперь появилось всё для комфортного отдыха. И бабушка с дедушкой могут спокойно посидеть в тени у нового фонтана, и дети поиграть на площадках, и родители погулять, и гости города сделать красивые фото на память. Приятно, что преображается не только этот сквер, но и весь Егорьевск», – отметила жительница Егорьевска Елизавета Шорянц.

А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Создание комфортной городской среды принципиально меняет качество жизни, особенно в небольших населённых пунктах. На карте Московской области, пожалуй, не осталось ни одного города, где бы не появились новые зоны отдыха. В Егорьевске за последние годы реализован целый ряд проектов. Сегодня мы посетили обновлённый сквер «60 лет Победы» и увидели искренние, радостные эмоции жителей. Пространства, где раньше были лишь грунтовые тропы, преображаются благодаря фонтанам, брусчатке, уличной мебели и современному освещению. Теперь, идя на работу или гуляя с детьми, люди другими глазами смотрят на родной край», – отметил Панин.