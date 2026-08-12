Губернатор Воробьёв осмотрел в Егорьевске обновлённый сквер «60 лет Победы»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по благоустройству в муниципальном округе Егорьевск. Вместе с первым зампредом комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным он осмотрел сквер «60 лет Победы» и поговорил с жителями.
Благодаря президентской программе в регионе с 2018 года благоустраивают парки, скверы, площади и общественные пространства.
«Сегодня приехали в сквер «60 лет Победы» посмотреть, как изменилось одно из центральных общественных пространств Егорьевска. Для города это особое место. Здесь увековечена память о подвиге более 25 000 горожан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Проект благоустройства сквера победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сентябре 2024-го началась масштабная реконструкция, которую завершили в сентябре прошлого года. Сделали полноценный сквер-парк, где можно проводить время всей семьёй», – отметил Воробьёв.В сквере появились детские и спортивные площадки, зоны спокойного отдыха, сцена, места для городских мероприятий. А главным символом стал фонтан в форме звезды.
«Раньше тут не было нормальной зоны отдыха, но после глобальной реконструкции место стало невероятно популярным у горожан. В сквере оборудовали фонтан, уложили брусчатку и асфальт, смонтировали современное освещение, установили стильные лавочки, высадили деревья. Кроме того, по просьбам жителей установили современные детские и спортивные комплексы. За благоустройство этой территории жители активно голосовали, и теперь мы видим, что объект получился живым и востребованным», – сказал директор «Егорьевского центра обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы» Алексей Юдин.
В муниципальном округе Егорьевск обновляют и другие общественные территории. В этом году благоустраивают сквер «Технический сад» площадью два гектара. Там проложат новые пешеходные дорожки, создадут зоны отдыха у пруда, беседки и навесы, спортплощадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола и настольного тенниса. Открытие состоится осенью.
Ещё одно общественное пространство обустраивают в селе Починки на улице Молодёжной. Там предусмотрены детская площадка, столы для настольного тенниса и пешеходные дорожки. Специалисты высадят деревья, разобьют клумбы, установят видеонаблюдение и наружное освещение.
«Моему ребёнку всего девять месяцев, у меня есть ещё трое племянников, поэтому в обновлённый сквер «60 лет Победы» прихожу минимум раз в неделю. Сквер кардинально изменился. Раньше здесь была устаревшая инфраструктура, а теперь появилось всё для комфортного отдыха. И бабушка с дедушкой могут спокойно посидеть в тени у нового фонтана, и дети поиграть на площадках, и родители погулять, и гости города сделать красивые фото на память. Приятно, что преображается не только этот сквер, но и весь Егорьевск», – отметила жительница Егорьевска Елизавета Шорянц.Продолжается и благоустройство набережной в Егорьевске. Проект год назад выиграл Всероссийский конкурс. В будущем году там планируют создать скверы вдоль променада, мини-пирсы, амфитеатры и уникальные площадки с арт-объектами. Это сделает набережную ещё уютнее и интереснее.
Также в планах на 2027 год – обновление сквера в шестом микрорайоне между улицами Рязанская и Кирпичная, Бульвара им. Ю.А. Гагарина.
«Создание комфортной городской среды принципиально меняет качество жизни, особенно в небольших населённых пунктах. На карте Московской области, пожалуй, не осталось ни одного города, где бы не появились новые зоны отдыха. В Егорьевске за последние годы реализован целый ряд проектов. Сегодня мы посетили обновлённый сквер «60 лет Победы» и увидели искренние, радостные эмоции жителей. Пространства, где раньше были лишь грунтовые тропы, преображаются благодаря фонтанам, брусчатке, уличной мебели и современному освещению. Теперь, идя на работу или гуляя с детьми, люди другими глазами смотрят на родной край», – отметил Панин.Депутат добавил, что для такого уютного городка с богатой историей и уникальным культурным кодом, как Егорьевска, эти перемены имеют огромное значение.