В 11 округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны
Повреждённые остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорога в 11 округах Московской области специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в трёх городах и девяти малых населённых пунктах.
«В городской черте остановки привели в порядок на улице Жуковского в Луховицах, на проспекте Юных Ленинцев в Подольске и на Первомайской улице в городе Ивантеевка Пушкинского округа», — говорится в сообщении.Павильоны также починили в посёлке Вербилки под Талдомом, посёлке Новосиньково Дмитровского округа, посёлке Хорлово под Воскресенском, селе Бояркино округа Коломна, деревне Клементьево Можайского округа, селе Марфино округа Мытищи, посёлке совхоза Сафоновский и деревне Лужки Раменского округа и на Новослободской улице в деревне Пуршево под Балашихой.