В Егорьевске строят четыре участка теплосетей и обновляют девять котельных
В Подмосковье идёт активная подготовка к отопительному сезону, продолжается модернизация системы теплоснабжения. Работы проводят во всех муниципалитетах региона.
В муниципальном округе Егорьевск в этом году строят около двух километров теплосетей, модернизируют девять котельных и центральный тепловой пункт.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с первым зампредом думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным проверили ход работ. Они приехали на участок теплоснабжения между котельными на улицах Рязанской и Гражданской. Там прокладывают новые сети.
«В прошлом году мы заменили большое количество сетей. Сейчас наша главная задача – повысить надёжность всей системы. Мы здесь для того, чтобы принять доклад по закольцовке города. Если одна котельная выходит из строя, можно сразу переключить потребителей. Серьёзное внимание мы уделяем автоматизации, датчикам и счётчикам, чтобы аварийные бригады при любых отклонениях от нормы реагировали максимально оперативно», – сказал Воробьёв во время разговора с жителями.Котельная на Рязанской улице обеспечивает теплом около 13 000 жителей и 14 социальных объектов. Там уже провели капремонт – заменили насосы и оборудование.
Котельная на Гражданской подаёт тепло и горячую воду для более чем 1200 жителей, а также на девять социальных объектов. Там работы ещё идут.
Между этими объектами прокладывают наружные сети, так называемую «перемычку», – трубы, которые при необходимости позволяют котельным страховать друг друга, перераспределяя нагрузку.
В Егорьевске делают ещё три такие перемычки суммарной протяжённостью свыше 1700 метров. Все они должны быть подключены к 1 сентября. Каждый участок будет приведён в порядок. Там восстановят тротуары, дороги и газоны.
«У нас заключено четыре контракта. Мы строим участки наружных теплосетей – резервные перемычки, которые позволят оперативно переключать потребителей в случае аварий или внеплановых ремонтов. На первом отрезке, между улицами Гражданская и Рязанская, уже уложили 395 метров труб. Это 53% от запланированного объема. Параллельно ведём работы ещё на двух участках, а скоро приступим к четвёртому. Все объекты должны быть полностью сданы до 15 октября. После этого специализированная бригада займётся благоустройством территории», – рассказал руководитель компании-подрядчика Мушег Матевосян.По госпрограмме в этом году запланированы работы на девяти котельных. В этом году запущено уже три. Модернизация должна повысить качество и стабильность услуг для 58 социальных объектов и 290 многоквартирных домов, где проживают 44 000 жителей округа.
Чтобы оперативно реагировать на сбои и устранять неполадки, на объектах теплоснабжения устанавливают датчики. Они круглосуточно следят за температурой и давлением. О любой нештатной ситуации диспетчер узнает мгновенно. Это уже помогло сократить среднее время аварийных работ более чем на три часа.
Сейчас в Егорьевске датчиками оборудованы 49 из 50 котельных и 17 из 18 ЦТП. Остальные объекты оснастят в этом году.
«В Московской области не первый год реализуется масштабная программа модернизации систем тепло-, водоснабжения, и Егорьевск не стал исключением. Только в этом году в округе меняют порядка двух километров теплосетей. Вместе с губернатором мы проинспектировали строительство одной из четырёх резервных перемычек», – отметил Панин.Это техническое решение даст значительный эффект для десятков тысяч горожан. В случае аварийной ситуации оперативные переключения на другие источники позволят жителям не чувствовать дискомфорта – в их домах всегда будет тепло.