В Егорьевске строят четыре участка теплосетей и обновляют девять котельных

12 августа 2026, 16:36

оригинал А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье идёт активная подготовка к отопительному сезону, продолжается модернизация системы теплоснабжения. Работы проводят во всех муниципалитетах региона.





В муниципальном округе Егорьевск в этом году строят около двух километров теплосетей, модернизируют девять котельных и центральный тепловой пункт.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с первым зампредом думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным проверили ход работ. Они приехали на участок теплоснабжения между котельными на улицах Рязанской и Гражданской. Там прокладывают новые сети.

«В прошлом году мы заменили большое количество сетей. Сейчас наша главная задача – повысить надёжность всей системы. Мы здесь для того, чтобы принять доклад по закольцовке города. Если одна котельная выходит из строя, можно сразу переключить потребителей. Серьёзное внимание мы уделяем автоматизации, датчикам и счётчикам, чтобы аварийные бригады при любых отклонениях от нормы реагировали максимально оперативно», – сказал Воробьёв во время разговора с жителями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У нас заключено четыре контракта. Мы строим участки наружных теплосетей – резервные перемычки, которые позволят оперативно переключать потребителей в случае аварий или внеплановых ремонтов. На первом отрезке, между улицами Гражданская и Рязанская, уже уложили 395 метров труб. Это 53% от запланированного объема. Параллельно ведём работы ещё на двух участках, а скоро приступим к четвёртому. Все объекты должны быть полностью сданы до 15 октября. После этого специализированная бригада займётся благоустройством территории», – рассказал руководитель компании-подрядчика Мушег Матевосян.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В Московской области не первый год реализуется масштабная программа модернизации систем тепло-, водоснабжения, и Егорьевск не стал исключением. Только в этом году в округе меняют порядка двух километров теплосетей. Вместе с губернатором мы проинспектировали строительство одной из четырёх резервных перемычек», – отметил Панин.