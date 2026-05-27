Для жителей Одинцова 30 мая проведут бесплатные онкоскрининги

27 мая 2026, 12:45

День открытых дверей проведут в Одинцовском центре амбулаторной онкологической помощи в субботу, 30 мая. В рамках мероприятия жители округа смогут пройти различные онкоскрининги. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Посетителям предложат сделать рентген грудной клетки, диагностику новообразований кожи, УЗИ молочных желез и маммографию, а также ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы.





«Приём будет проходить с 9:00 до 14:00 по предварительной записи, которая открыта по телефону: 8-495-635-42-70 или 122», — говорится в сообщении.