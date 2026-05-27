Для жителей Одинцова 30 мая проведут бесплатные онкоскрининги

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

День открытых дверей проведут в Одинцовском центре амбулаторной онкологической помощи в субботу, 30 мая. В рамках мероприятия жители округа смогут пройти различные онкоскрининги. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Посетителям предложат сделать рентген грудной клетки, диагностику новообразований кожи, УЗИ молочных желез и маммографию, а также ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы.

«Приём будет проходить с 9:00 до 14:00 по предварительной записи, которая открыта по телефону: 8-495-635-42-70 или 122», — говорится в сообщении.
Приглашаются все пациенты в возрасте от 18 лет, прикреплённые к местным поликлиникам. С собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Адрес Центра амбулаторной онкологической помощи: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом №3, поликлиника 1, пятый этаж.
Лев Каштанов

