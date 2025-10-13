В Подмосковье опубликовали правила безопасного общения с ИИ
Рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта опубликовали на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Статья об общении с ИИ находится в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».
«Наша задача — сделать использование искусственного интеллекта максимально безопасным и понятным. В статье есть подробные рекомендации по безопасному взаимодействию с ИИ. В материале разъясняется также, какую информацию можно спокойно обсуждать с искусственным интеллектом, а какую ему передавать не следует», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.В создании статьи приняли участие специалисты Минцифры России.