В Подмосковье опубликовали правила безопасного общения с ИИ

Рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта опубликовали на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



Статья об общении с ИИ находится в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

«Наша задача — сделать использование искусственного интеллекта максимально безопасным и понятным. В статье есть подробные рекомендации по безопасному взаимодействию с ИИ. В материале разъясняется также, какую информацию можно спокойно обсуждать с искусственным интеллектом, а какую ему передавать не следует», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
В создании статьи приняли участие специалисты Минцифры России.
