Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к «Волонтёрам Победы»

13 октября 2025, 11:57

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» приглашает в свои ряды активных жителей всех регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Участники движения занимаются организацией патриотических акций, заботятся о ветеранах и о мемориалах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, восстанавливают историю семей и помогают укреплять патриотические настроения в молодёжной среде.





«Волонтёры Победы» — это память о родных, сражавшихся за Родину, это руки, которые поддерживают ветеранов, и сердца, которые горят желанием сохранить правду о Великой Победе», — говорится в сообщении.