Воробьёв: цифровая трансформация ЖКХ в Подмосковье даёт заметный результат
Масштабная программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства реализуется в Московской области. В настоящее время уже зафиксирован положительный эффект. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами региональных министерств, ведомств и округов.
Программа включает не только обновление оборудования, но и максимальную цифровизацию процессов.
«Модернизация предполагает не только замену каких-то узлов — от задвижек до котлов, от магистральных труб до распределительных сетей, — речь идёт ещё и о трансформации. Это значит, что используется всё самое умное — датчики, счётчики, автоматика. И это даёт очень заметный результат»», — сказал Андрей Воробьёв.Ранее сообщалось, что в Московской области разработали единый стандарт для аварийно-диспетчерских служб муниципальных ресурсоснабжающих организаций. Он включает десять пунктов, в том числе цифровизацию и создание Центра управления предприятием.