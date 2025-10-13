Воробьёв: цифровая трансформация ЖКХ в Подмосковье даёт заметный результат

13 октября 2025, 12:26

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: медиасток.рф

Масштабная программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства реализуется в Московской области. В настоящее время уже зафиксирован положительный эффект. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами региональных министерств, ведомств и округов.





Программа включает не только обновление оборудования, но и максимальную цифровизацию процессов.





«Модернизация предполагает не только замену каких-то узлов — от задвижек до котлов, от магистральных труб до распределительных сетей, — речь идёт ещё и о трансформации. Это значит, что используется всё самое умное — датчики, счётчики, автоматика. И это даёт очень заметный результат»», — сказал Андрей Воробьёв.