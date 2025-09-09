Андрей Воробьёв поздравил с новосельем переселенцев из ветхого жилья в Лыткарине
Квартиры в многоэтажной новостройке ЖК «Высокий берег» на улице Набережная в Лыткарине получили 65 семей переселенцев из аварийного жилья — всего около 100 человек. С новосельем их поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Все переселенцы жили в ветхом доме, расположенном напротив новостройки.
«Я хочу в вашем лице поздравить с новосельем всех, кто получил новое жильё. Мы встречались около двух месяцев назад. Я рад, что всё получилось, все договоренности соблюдены — и старый дом снесли, и вы уже обживаетесь в новых квартирах», — сказал Андрей Воробьёв.Он отметил, что в Московской области реализуется большая программа по расселению аварийного жилья. Ускорить темпы переселения помогают введённые в регионе жилищные сертификаты. С их помощью переселенцы могут сами приобрести себе квартиры в любом районе Подмосковья.
«Можно не ждать окончания строительства, а просто взять сертификат и купить квартиру — сразу, а не через два-три года, когда сдадут дом», — пояснил Андрей Воробьёв.Все квартиры в новом доме на Набережной сдали с чистовой отделкой, так что люди смогли переехать, как только получили ключи. Рядом с новостройкой расположена поликлиника, школа и скоро будет построен детский сад.