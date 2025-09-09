Андрей Воробьёв поздравил с новосельем переселенцев из ветхого жилья в Лыткарине

09 сентября 2025, 14:56

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Квартиры в многоэтажной новостройке ЖК «Высокий берег» на улице Набережная в Лыткарине получили 65 семей переселенцев из аварийного жилья — всего около 100 человек. С новосельем их поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Все переселенцы жили в ветхом доме, расположенном напротив новостройки.





«Я хочу в вашем лице поздравить с новосельем всех, кто получил новое жильё. Мы встречались около двух месяцев назад. Я рад, что всё получилось, все договоренности соблюдены — и старый дом снесли, и вы уже обживаетесь в новых квартирах», — сказал Андрей Воробьёв.

«Можно не ждать окончания строительства, а просто взять сертификат и купить квартиру — сразу, а не через два-три года, когда сдадут дом», — пояснил Андрей Воробьёв.