Губернатор Воробьёв оценил работу роботизированного склада в Раменском

17 марта 2026, 19:45

Воробьёв, Орешкин и Алиханов (слева направо)

Андрей Воробьёв вместе с замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Антоном Алихановым проверил работу современного роботизированного склада компании «Восток-Сервис» в Раменском. Об этом сообщил сам губернатор Московской области.





Техника на этом складе полностью собрана из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении.

«Автоматизация помогла компании стать эффективнее и нарастить выпуск. Роботы делают тяжёлую работу – ездят, поднимают стеллажи высотой в несколько метров и весом до полутора тонн. Производительность труда удвоилась: раньше за смену отгружали 4000 товаров для своих потребителей, теперь – 8000 позиций. Ошибок в работе стало меньше: было пять претензий на 100 отгрузок, теперь – одна на 270», – написал Воробьёв в своём канале в мессенджере MAX.

«Мы стараемся поддерживать и тех, кто использует роботов, и тех, кто их создает. Возмещаем часть затрат на строительство заводов по производству роботов; даём инвестиционный налоговый вычет; обнулили налог на имущество для складов, которые вкладываются в роботизацию», – пояснил губернатор.