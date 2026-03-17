Губернатор Воробьёв оценил работу роботизированного склада в Раменском
Андрей Воробьёв вместе с замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Антоном Алихановым проверил работу современного роботизированного склада компании «Восток-Сервис» в Раменском. Об этом сообщил сам губернатор Московской области.
Техника на этом складе полностью собрана из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении.
«Автоматизация помогла компании стать эффективнее и нарастить выпуск. Роботы делают тяжёлую работу – ездят, поднимают стеллажи высотой в несколько метров и весом до полутора тонн. Производительность труда удвоилась: раньше за смену отгружали 4000 товаров для своих потребителей, теперь – 8000 позиций. Ошибок в работе стало меньше: было пять претензий на 100 отгрузок, теперь – одна на 270», – написал Воробьёв в своём канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что крупные предприятия Подмосковья широко внедряют роботов. Такие примеры есть у компаний Wildberries, Ozon, Lamoda и других.
«Мы стараемся поддерживать и тех, кто использует роботов, и тех, кто их создает. Возмещаем часть затрат на строительство заводов по производству роботов; даём инвестиционный налоговый вычет; обнулили налог на имущество для складов, которые вкладываются в роботизацию», – пояснил губернатор.По словам Воробьёва, 23 марта в Подольске откроют полностью роботизированный склад «Глория Джинс», оснащённый роботами «Комитас», а летом – роботизированный ОРЦ «Магнит» в Коломне и 27-ярусный склад Х5 в Ногинске.