Андрей Воробьёв поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы ЖКХ
Губернатор Андрей Воробьёв поздравил работников ЖКХ и бытового обслуживания Подмосковья с профессиональным праздником.
В этой сфере трудятся более 70 тысяч человек — слесари, электрики, дворники и сотрудники управляющих компаний. Они обслуживают тысячи километров сетей, котельные и насосные станции.
«Важно, что сфера не стоит на месте. Мы продолжаем модернизировать коммунальную инфраструктуру, внедрять современные технологии, обновлять котельные и сети. Чтобы с каждым годом качество услуг росло, а проблем у жителей становилось меньше», — сообщил Воробьёв.Губернатор заявил, что в 2026 году приведут в порядок более 400 объектов и свыше 200 километров теплосетей. Это позволит улучшить качество услуг для двух миллионов жителей и 2,7 тысячи соцобъектов. Для 330 тысяч человек повысится качество водоснабжения.
Благодаря цифровому контролю число жалоб на ЖКХ за прошлый год сократилось на 41 процент. Датчики на котельных и системах водоотведения сразу сигнализируют о сбоях, что ускоряет ремонт. Воробьёв поблагодарил работников за труд и пожелал им здоровья и поменьше аварий.