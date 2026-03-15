Андрей Воробьёв поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы ЖКХ

15 марта 2026, 14:47

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил работников ЖКХ и бытового обслуживания Подмосковья с профессиональным праздником.





В этой сфере трудятся более 70 тысяч человек — слесари, электрики, дворники и сотрудники управляющих компаний. Они обслуживают тысячи километров сетей, котельные и насосные станции.

«Важно, что сфера не стоит на месте. Мы продолжаем модернизировать коммунальную инфраструктуру, внедрять современные технологии, обновлять котельные и сети. Чтобы с каждым годом качество услуг росло, а проблем у жителей становилось меньше», — сообщил Воробьёв.