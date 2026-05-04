Губернатор Воробьёв перечислил плюсы обучения в подмосковных колледжах

04 мая 2026, 18:07

оригинал Фото: max.ru/vorobiev

В колледжах Подмосковья в этом году будет доступно более 36 000 бюджетных мест. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Регион участвует в федеральном эксперименте. Выпускники девятых классов, сдавшие только два обязательных предмета ОГЭ – русский язык и математику, – могут получить востребованные специальности.

«В Подмосковье 118 учреждений среднего профессионального образования, где учатся 138 000 студентов. Сейчас шесть из 10 девятиклассников выбирают колледж. За три года число заявлений на поступление выросло на 65%. Самые популярные направления – сварщики, станочники, робототехники и электрики, – написал Воробьёв в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: max.ru/vorobiev

«Ребята ходят на экскурсии, пробуют себя в деле. После окончания колледжей все выпускники получают предложение по трудоустройству. Подмосковные колледжи занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге трудоустройства. Среди них – Ногинский колледж, Жуковский авиационный техникум, Физтех колледж, Губернский колледж, Московский областной политехнический колледж и училище олимпийского резерва в Щёлкове», – добавил глава региона.