Губернатор Воробьёв перечислил три «золотых ключика» подмосковной экономики

15 декабря 2025, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для экономики Подмосковья существуют три своеобразных «золотых ключика», которые помогают ей в условиях изменения ключевой ставки. Это Фонд развития промышленности, проекты по сопровождению строительства и промышленная ипотека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Изменения ключевой ставки в первую очередь влияют на строительство в регионе и на предприятия, реализующие инвестпроекты.

«Для нас ключевая ставка – это, прежде всего, стройка и другие предприятия, которые вынашивали светлые и добрые идеи по реализации инвестпроектов. Это может быть косметология, фарма, IT, как у нас в Дубне. Все они сталкиваются с этим препятствием. Но у нас в этой связи есть три «золотых ключика. Первый – Фонд развития промышленности, который очень заметно помогает всем предприятиям импортозамещения, получать денежные средства по 3-7%. Раньше это был 1%. Это безумно выгодно, потому что деньги, по сути, ничего не стоят. Без этого фонда невозможно было бы реализовать такое количество проектов», – сказал губернатор в интервью Радио РБК.

«Услуга по организации стройки упакована в одном месте – в Центре содействия строительству. Если ты хочешь построить предприятие, у тебя есть земля в индустриальном парке или где-то ещё, ты в электронном виде сдаёшь документы в этот центр, и его команда получает полную разрешительную документацию, указывает на ограничения, которые существуют на этой земле», – пояснил глава региона.

«Это когда ты покупаешь готовое здание, промышленный бокс, цех под льготный кредит. Раньше это было 5%, сейчас – порядка 10%. Всё это позволяет не стоять на месте при высокой ставке», – заключил Воробьев.