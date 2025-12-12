В Подольске открыли производство инновационных систем релейной защиты

12 декабря 2025, 18:10

оригинал Фото: компания innel

В Подольске торжественно открылось новое производство полного цикла инновационных систем релейной защиты. Российская компания innel представила комплекс экспертам рынка и представителям СМИ, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Мощности предприятия площадью 1000 квадратных метров позволяют выпускать до 30 000 устройств в месяц. Сегодня оно уже производит ежемесячно 7000 изделий. На заводе введён полный цикл производства, включающий разработку, литьё корпусов, поверхностный монтаж плат, программирование и финальные испытания.



Фото: компания innel В ходе экскурсии по цехам гости увидели весь путь создания устройства. Инженеры ответили на вопросы.

«Мы открываем не просто завод, а инженерный хаб. Цель компании – стимулирование развития конкурентной среды на рынке электротехнического оборудования. Мы намерены наглядно продемонстрировать профессиональному сообществу высокий технологический уровень современных инженерных решений российского производства», – сказал гендиректор innel Сергей Паршиков.