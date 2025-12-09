В индустриальном парке «Есипово» будут производить прицепы и полуприцепы
В Подмосковье появится новое производство прицепов и полуприцепов. Компания «СибЕвроВэн» получила под реализацию инвестпроекта земельный участок в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Участок предоставили на льготных условиях – без проведения торгов. Управляющая компанией индустриального парка – Корпорация развития Московской области.
«Инвестор построит завод, где займётся производством прицепов и полуприцепов-рефрижераторов. Объём инвестиций оценивается в 700 млн рублей. Компания построит производство прицепов и полуприцепов-рефрижераторов площадью 9000 квадратных метров. На предприятии планируют создать около 130 рабочих мест. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2028 год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«СибЕвроВэн» около 15 лет выпускает фургоны рефрижераторов для грузовых транспортных средств и входит в тройку ведущих производителей полуприцепов. Сейчас предприятие производит фургоны для перевозки продуктов глубокой заморозки, бортовые платформы, рефрижераторы и манипуляторы.