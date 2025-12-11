К строительству второй очереди ИП «Северные врата» приступят в начале 2026 года
Строительство второй фазы «зелёного» индустриального парка «Северные Врата» в Дмитровском муниципальном округе стартует в первом квартале 2026 года. Разрешение на строительство получила компания RDS, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Каждое здание парка планируют сертифицировать по национальному стандарту «Клевер». Это предполагает внедрение требований по энергоэффективности, качеству внутренней среды и экологическому управлению.
«Строительство второй очереди «Северных врат» начнётся в первом квартале будущего года. Все разрешения на начало работ компания уже получила. В рамках проекта построят 60 000 квадратных метров производственно-логистических площадей. Объект рассчитывают сдать во втором квартале 2027 года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Парк появится в уже сформировавшемся производственно-логистическом кластере вблизи терминально-логистического центра «Белый Раст». Он находится рядом с трассой А-107 у развязки на А-113 (ЦКАД) и в 35 километрах от МКАД. Это обеспечивает удобную логистику и снижает нагрузку на дорожную сеть округа.