К строительству второй очереди ИП «Северные врата» приступят в начале 2026 года

11 декабря 2025, 22:47

оригинал Фото: RDS

Строительство второй фазы «зелёного» индустриального парка «Северные Врата» в Дмитровском муниципальном округе стартует в первом квартале 2026 года. Разрешение на строительство получила компания RDS, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Каждое здание парка планируют сертифицировать по национальному стандарту «Клевер». Это предполагает внедрение требований по энергоэффективности, качеству внутренней среды и экологическому управлению.

«Строительство второй очереди «Северных врат» начнётся в первом квартале будущего года. Все разрешения на начало работ компания уже получила. В рамках проекта построят 60 000 квадратных метров производственно-логистических площадей. Объект рассчитывают сдать во втором квартале 2027 года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.