Губернатор Воробьёв: Подмосковье продолжает поддержку подшефных районов ДНР

30 сентября 2025, 15:50

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Подмосковье продолжает поддерживать подшефные территории ДНР – Новоазовский и Тельмановский районы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.







«Три года назад эти территории официально вошли в состав Российской Федерации. Историческое воссоединение стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию – свою Родину, свою будущность. По поручению президента Московская область с первых дней поддерживает наши подшефные территории. Восстанавливаем разрушенное, строим новое – школы, больницы, жилые дома и инфраструктуру», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.