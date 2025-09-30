Школьники Подмосковья и Запорожья обменялись опытом и патриотическими идеями
В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией активисты Движения Первых из Богатищевской школы Каширы провели телемост с учащимися Акимовской школы №27 Запорожской области, рассказали в подмосковном Минобразования.
Школьники обменялись опытом в организации патриотических мероприятий, рассказали о социальных проектах и творческих инициативах, а еще обсудили планы на следующий год.
Телемост показал, что расстояния не мешают конструктивному диалогу и продуктивной совместной работе. Подобные встречи помогают укреплять дружеские контакты между молодежью из разных регионов и формируют чувство патриотизма и уважения к общей истории.
