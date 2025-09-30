Школьники Подмосковья и Запорожья обменялись опытом и патриотическими идеями

30 сентября 2025, 13:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией активисты Движения Первых из Богатищевской школы Каширы провели телемост с учащимися Акимовской школы №27 Запорожской области, рассказали в подмосковном Минобразования.