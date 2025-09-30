Достижения.рф

Школьники Подмосковья и Запорожья обменялись опытом и патриотическими идеями

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией активисты Движения Первых из Богатищевской школы Каширы провели телемост с учащимися Акимовской школы №27 Запорожской области, рассказали в подмосковном Минобразования.



Школьники обменялись опытом в организации патриотических мероприятий, рассказали о социальных проектах и творческих инициативах, а еще обсудили планы на следующий год.

​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Телемост показал, что расстояния не мешают конструктивному диалогу и продуктивной совместной работе. Подобные встречи помогают укреплять дружеские контакты между молодежью из разных регионов и формируют чувство патриотизма и уважения к общей истории.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0