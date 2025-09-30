В Кремле высказались о желании Одессы и Николаева связать судьбу с Россией

30 сентября 2025, 13:33

Пресс-секретарь Песков: многие в Одессе и Николаеве хотят быть с Россией

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Одессе и Николаеве есть немало людей, которые хотели бы связать свою судьбу с Россией, но сейчас им вряд ли удастся открыто высказать это мнение — это опасно для жизни.





Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о том, что, если бы в Одессе и Николаеве провели референдумы о воссоединении с Россией, они бы проголосовали за вступление в состав РФ.





«Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни», — сказал Песков.

