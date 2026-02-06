Подмосковье присоединилось к рекорду России на Слёте послов гостеприимства

06 февраля 2026, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Участники Слёта послов гостеприимства «Единство народов России» поставили рекорд по массовому исполнению песни «Катюша» среди представителей разных регионов страны. Слёт организовали для выпускников проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





Послом гостеприимства от Московской области стала владелица апартаментов «Дом с Душой» в Коломне Екатерина Понкратова.

Екатерина Понкратова (фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»)



«Мастера и послы гостеприимства — это талантливые и увлечённые люди, которые по всей нашей огромной стране дарят своим гостям тепло и вдохновляют путешествовать по России. На слёте они представили свои субъекты так, как умеют только люди, которые искренне любят свою землю и своё дело», — сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.