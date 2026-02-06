Подмосковье присоединилось к рекорду России на Слёте послов гостеприимства
Участники Слёта послов гостеприимства «Единство народов России» поставили рекорд по массовому исполнению песни «Катюша» среди представителей разных регионов страны. Слёт организовали для выпускников проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Послом гостеприимства от Московской области стала владелица апартаментов «Дом с Душой» в Коломне Екатерина Понкратова.
«Мастера и послы гостеприимства — это талантливые и увлечённые люди, которые по всей нашей огромной стране дарят своим гостям тепло и вдохновляют путешествовать по России. На слёте они представили свои субъекты так, как умеют только люди, которые искренне любят свою землю и своё дело», — сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Слёт проводился в Смоленске, а «Катюшу» участники спели у подножия башни Громовой Смоленской крепостной стены.