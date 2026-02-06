Подмосковный центр протезирования «Исток-Орто» расширит производство
В центре «Исток-Орто» во Фрязине, специализирующийся на производстве протезов и реабилитации пациентов, планируют приступить к выпуску высокотехнологичных комплектующих для протезирования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Центр посетил губернатор региона Андрей Воробьёв, он побеседовал с его сотрудниками и пациентами.
«Хочу вас поблагодарить за вашу работу, профессионализм. Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они очень благодарны за результаты — это и протезирование, и реабилитация. Ребята молодые, и конечно, от того, как идёт восстановление, зависит очень многое. Поэтому еще раз спасибо вам большое», — сказал Андрей Воробьёв.
В «Исток-Орто» создают протезы рук и ног. В число пациентов входят и участники специальной военной операции. Протезы изготавливают индивидуально, а затем обучают ими пользоваться. Кроме того, для пациентов проводят общую физическую и психологическую реабилитацию.
Подмосковье поддерживает такие центры. В частности, «Исток-Орто» получил здание по программе «Недвижимость за 1 рубль». В рамках намеченного расширения производства центр планирует запустить многоосевые станки с ЧПУ для прецизионной металлообработки и линию для выпуска изделий из углеволокна и композитных материалов. Первые партии продукции должны выпустить уже в этом году.