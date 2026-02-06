Подмосковный центр протезирования «Исток-Орто» расширит производство

06 февраля 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

В центре «Исток-Орто» во Фрязине, специализирующийся на производстве протезов и реабилитации пациентов, планируют приступить к выпуску высокотехнологичных комплектующих для протезирования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.





Центр посетил губернатор региона Андрей Воробьёв, он побеседовал с его сотрудниками и пациентами.





«Хочу вас поблагодарить за вашу работу, профессионализм. Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они очень благодарны за результаты — это и протезирование, и реабилитация. Ребята молодые, и конечно, от того, как идёт восстановление, зависит очень многое. Поэтому еще раз спасибо вам большое», — сказал Андрей Воробьёв.