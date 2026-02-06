Достижения.рф

В Солнечногорске завершают строительство нового корпуса гимназии №6

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство нового корпуса гимназии №6 на Банковской улице в Солнечногорске близится к завершению. В здание начали завозить мебель. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы ведутся в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

«В настоящее время на объект ведутся поставки оборудования для пищеблока и мебели для классов. Кроме того, продолжается монтаж инженерных сетей и работы по отделке помещений», — говорится в сообщении.
Площадь трёхэтажного корпуса составляет 5,9 тыс. квадратных метров, там смогут учиться 300 ребят. В здании есть учебные кабинеты, помещения доя продлёнки, актовый и спортивный залы и столовая с пищеблоком.

Новый корпус откроет двери для учеников в текущем году.
Лев Каштанов

