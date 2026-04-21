В Дубае установили сделанную в Подмосковье детскую площадку
Детскую площадку от подмосковной компании «Лебер» установили в районе Business Bay в Дубае — в 850 метрах от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Игровая зона, созданная на производстве в Мытищах, предназначена для малышей.
«Каждая деталь спроектирована для активного и безопасного развития. Материалами стали высокопрочный металл, премиальные породы дерева и специализированные тактильные элементы, устойчивые к жаркому климату», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что появление детской площадки от подмосковной компании в этом районе указывает на то, что производитель способен предложить решения для самых элитных кварталов.