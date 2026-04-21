Капремонт щёлковской школы №5 завершили на 40%

21 апреля 2026, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на улице Заводская в Щёлкове, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь объекта составляет более двух тысяч квадратных метров. Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».





«Сейчас строители занимаются устройством вентилируемого фасада, монтируют внутренние сети и проводят отделочные работы. На площадке заняты 39 человек, задействованы две единицы техники», — говорится в сообщении.