Капремонт щёлковской школы №5 завершили на 40%
Здание школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на улице Заводская в Щёлкове, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь объекта составляет более двух тысяч квадратных метров. Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
«Сейчас строители занимаются устройством вентилируемого фасада, монтируют внутренние сети и проводят отделочные работы. На площадке заняты 39 человек, задействованы две единицы техники», — говорится в сообщении.В результате капитального ремонта школу, построенную в 1958 году, обновят снаружи и изнутри, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы должны до 1 сентября.