Молодогвардейцы запустили в Подмосковье марафон идей «Город пЕРемен»

Необычную форму для сбора предложений в Народную программу «Единой России» реализуют в Московской области молодогвардейцы. Они проводят марафон идей «Город пЕРемен», участники которого визуализируют свои проекты и защищают их перед главами округов. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Только за первую неделю марафона его участниками стали более тысячи молодых людей. Например, в Лобне ребята предложили создать парк с музеем авиации и космонавтики, модернизировать библиотеку и пристроить новый корпус к детской больнице. А в Жуковском — возвести киберспортивный кластер, жилой комплекс нового поколения и парк аттракционов.





«Город пЕРемен — это не абстрактный мозговой штурм, а прикладной инструмент. Мы видим запрос молодых людей на соучастие в управлении. Наша задача — дать им возможность перейти от слов к делу, снабдить их знаниями и прямым выходом на принимающих решения руководителей», — заявила руководительница «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.

«Необходимо, чтобы инициативы и запросы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня, а муниципальные депутаты могли задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», — заявил Медведев на форуме «Малая Родина — Сила России».