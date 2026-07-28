В Подмосковье 1 сентября откроются 48 отремонтированных школ

28 июля 2026, 12:32

оригинал Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

Масштабную работу по ремонту школ проводят в Московской области. В новом учебном году учеников должны принять 48 обновлённых зданий. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами министерств, ведомств и округов региона.





В настоящее время на 25 объектах основные работы уже завершили. Оставшиеся 23 школы находятся в высокой степени готовности.





«Обращаю внимание на инженерную инфраструктуру. Кроме тепла, воды и электричества здесь очень важны системы безопасности. Это отдельная работа. И я отмечаю вовлечённость МЧС в проверку всех объектов, которые мы ремонтируем», — добавил Воробьёв.