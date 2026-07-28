В Старой Купавне снесли два аварийных многоквартирных дома
Два двухэтажных многоквартирных жилых дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на улице Кирова в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом №6 построили в 1964 году, а дом №14 — в 1935. Их общая площадь составляла почти 1 400 квадратных метров.
«Проверка показала высокую степень износа конструкций. Здания признали аварийным. Жильцов из расположенных там 32 квартир расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас снос обоих домов завершён. Участки, которые они занимали, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившиеся территории, примет администрация округа.