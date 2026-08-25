На чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту установили семь рекордов

25 августа 2026, 21:02

оригинал Фото: пресс-служба МЧС РФ

В подмосковном Жуковском завершились XV чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI чемпионат планеты среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.