На чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту установили семь рекордов
В подмосковном Жуковском завершились XV чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI чемпионат планеты среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
Четыре дня участники выявляли сильнейших в профессиональном виде спорта пожарных и спасателей. Юные спортсмены установили семь мировых рекордов. Два из них принадлежат россиянину Илье Краюхину. Ему не было равных в подъёме по штурмовой лестнице в окно учебной башни и на 100-метровой полосе с препятствиями.
Рекорды мира в своих возрастных группах на 100-метровке установили члены российской сборной Максим Антоненко и Ксения Парфёнова. В боевом развёртывании – два мировых рекорда. Их записали в свой актив девушки из Словакии и юноши из Белоруссии.
По итогам четырёх видов состязаний в личном и командном первенстве чемпионами мира среди девушек и юниорок стала сборная России, второе место заняла команда Белоруссии, третье – команда Казахстана.
У юношей и юниоров чемпионами стали представители Белоруссии, второе место – у россиян, третье – у гостей из Казахстана.
Спортсменам вручили медали, кубки и подарки. Международная федерация пожарных и спасателей учредила специальные призы – кубки Мира, которыми наградили чемпионов. Также были отмечены воспитавшие их тренеры.
В лучших спортивных традициях знамя чемпионата мира передали представителям Казахстана, пожелав успехов в проведении будущих соревнований.
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