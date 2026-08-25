В Подмосковье по программе «Пешком» обустроили свыше 850 пешеходных маршрутов
В Московской области реализуют губернаторскую программу «Пешком». Сейчас полностью завершено обустройство 854 объектов из 1043 запланированных, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Процент выполнения по региону достиг 82%. Полностью выполнил план 21 муниципалитет.
«В рамках программы устанавливают бордюрный камень и асфальтовое покрытие, устраивают основание. Вдоль новых пешеходных коммуникаций восстанавливают газоны. Благоустроенные тропы сокращают время жителей в пути до школ, поликлиник и остановок общественного транспорта. В этом году программа включает замену плитки на асфальт по 385 адресам, а также создание или ремонт пешеходных коммуникаций по 658 адресам», – рассказали в Минчистоты.Ранее сообщалось, что в этом году программа увеличена почти вдвое. Планируется обновить более тысячи пешеходных коммуникаций.