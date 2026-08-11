Жителям Подмосковья объяснили, как работает заселение в отели по Цифровому ID
В российских гостиницах заработал сервис заселения с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере МАХ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Предполагается, что это значительно упростит процедуру заселения и позволит отказаться от множества бумажных документов.
Цифровой ID – электронное удостоверение личности на основе подтверждённой учетной записи на портале госуслуг. Оно создаётся в приложении мессенджера МАХ и позволяет подтвердить личность человека без предъявления бумажных документов.
Для быстрой регистрации при заезде в отель, принимающий Цифровой ID, пользователю мессенджера нужно открыть на ресепшен приложение МАХ; перейти в раздел «Цифровой ID»; выбрать вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы QR-код.
Паспортные данные гостя автоматически загрузятся в систему отеля из государственных баз данных, а регистрационная анкета будет заполнена автоматически. После этого можно получить ключи от номера.
Сервис также доступен для детей, которые заселяются в отель с родителями, если данные свидетельства о рождении загружены в цифровой профиль одного из родителей.
В Подмосковье уже 21 средство размещения туристов имеет возможность заселения с помощью Цифрового ID. Их список доступен по ссылке.
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