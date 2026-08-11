Жителям Подмосковья объяснили, как работает заселение в отели по Цифровому ID

11 августа 2026, 21:31

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В российских гостиницах заработал сервис заселения с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере МАХ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.