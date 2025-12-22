Губернатор Воробьёв поздравил энергетиков с профессиональным праздником

22 декабря 2025, 10:22

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

22 декабря — в самый короткий световой день года — в России отмечается День энергетика. Людей, занятых в энергетической отрасли, поздравил с профессиональным праздником губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





В регионе в топливно-энергетическом комплексе работают свыше 65 тысяч человек.





«Энергоснабжение является базовой потребностью каждой семьи, каждого человека. Оно имеет всегда важное значение, а в XXI веке, когда создаются ЦОДы, внедряется искусственный интеллект, идёт цифровизация процессов, особенно. (…) Хочу поблагодарить всех, поздравить с праздником и пожелать, чтобы и в нашей стране, и в нашем любимом Подмосковье всегда было светло, тепло и был потенциал для дальнейшего развития», — сказал Андрей Воробьёв.