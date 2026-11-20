Победителям конкурса «Мы. В объективе Подмосковье» вручили награды
В Красногорске торжественно наградили победителей Открытого регионального конкурса «Мы. В объективе Подмосковье». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Мероприятие прошло в рамках специального проекта Международного молодёжного кинофестиваля «Мы». Событие объединило молодых кинематографистов, представителей малого и среднего бизнеса, органов власти, деятелей культуры и искусства.
На церемонии подвели итоги специальной номинации «В кадре – бренды Подмосковья». Это конкурс рекламных видеороликов для предпринимателей. Видеопрезентации, имиджевые ролики, анимацию и корпоративные фильмы представили субъекты малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, жители области, планирующие запустить собственное дело.
«В шорт-лист спецноминации «В кадре – бренды Подмосковья» вошли 92 рекламных видеоролика. Предприниматели региона всегда отличались креативным и неординарным подходом к развитию бизнеса, и этот конкурс – тому подтверждение. Креативный подход помогает по-новому рассказывать о технологиях и людях, усиливать бренд компании», – отметил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.
Работы участников оценивало жюри, в которое вошли кинематографисты, представители телевизионной индустрии, деятели культуры, успешные предприниматели и общественники. Возглавила экспертную комиссию гендиректор Московского Международного кинофестиваля Наталья Сёмина.
На конкурс поступило более 300 заявок из 27 округов. Главный приз в спецноминации «В кадре – бренды Подмосковья» достался предприятию «СПКБ Техно».
Список победителей доступен на сайте.