20 ноября 2026, 19:49

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Красногорске торжественно наградили победителей Открытого регионального конкурса «Мы. В объективе Подмосковье». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Мероприятие прошло в рамках специального проекта Международного молодёжного кинофестиваля «Мы». Событие объединило молодых кинематографистов, представителей малого и среднего бизнеса, органов власти, деятелей культуры и искусства.



На церемонии подвели итоги специальной номинации «В кадре – бренды Подмосковья». Это конкурс рекламных видеороликов для предпринимателей. Видеопрезентации, имиджевые ролики, анимацию и корпоративные фильмы представили субъекты малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, жители области, планирующие запустить собственное дело.

«В шорт-лист спецноминации «В кадре – бренды Подмосковья» вошли 92 рекламных видеоролика. Предприниматели региона всегда отличались креативным и неординарным подходом к развитию бизнеса, и этот конкурс – тому подтверждение. Креативный подход помогает по-новому рассказывать о технологиях и людях, усиливать бренд компании», – отметил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.