20 ноября 2026, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба компании YADRO

Входящая в ИКС Холдинг технологическая компания YADRO начала серийное производство и продажи коммутаторов KORNFELD SE C3000. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Производственная площадка компании расположена в особой экономической зоне «Дубна». Оборудование предназначено для создания корпоративных сетей в офисах, филиалах и на других объектах компаний. Уже состоялись первые поставки.



Коммутаторы позволяют объединять в сеть рабочие места сотрудников, точки беспроводного доступа, камеры видеонаблюдения, системы контроля доступа и другое офисное оборудование. Оборудование оснащено портами для создания выделенной сети управления, через которую специалисты получают доступ к коммутаторам даже при техническом сбое, когда основная сеть недоступна.

«Мы намерены занять сильные позиции на российском рынке корпоративных сетей. У YADRO есть для этого собственные технологии, производственная база и опыт создания инфраструктуры для крупнейших предприятий. Выход KORNFELD SE на коммерческий рынок открывает новый этап развития нашего сетевого бизнеса, который мы будем последовательно масштабировать», – отметил, директор сетевого направления YADRO Егор Литвинов.