20 ноября 2026, 18:59

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В Московской области зарегистрировано 58 200 малых и средних предприятий транспортной отрасли. По этому показателю регион занимает первое место в России.





Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья со ссылкой на данные Корпорации МСП.

«Московская область занимает первое место в стране не только по количеству транспортных МСП, но и по их приросту. За год число таких предприятий в Подмосковье увеличилось на 3400 и сегодня составляет 58 200. Это компании, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, логистикой и другими транспортными услугами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.