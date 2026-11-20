Подмосковье стало лидером по числу малых и средних предприятий транспортной отрасли
В Московской области зарегистрировано 58 200 малых и средних предприятий транспортной отрасли. По этому показателю регион занимает первое место в России.
Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья со ссылкой на данные Корпорации МСП.
«Московская область занимает первое место в стране не только по количеству транспортных МСП, но и по их приросту. За год число таких предприятий в Подмосковье увеличилось на 3400 и сегодня составляет 58 200. Это компании, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, логистикой и другими транспортными услугами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным Корпорации МСП, в России в транспортной отрасли работают более 693 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их количество увеличилось на 6%, что вдвое превышает темпы роста сектора МСП в целом.