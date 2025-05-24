Губернатор Воробьёв поздравил подмосковных выпускников с последним звонком

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области)
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил школьников с последним звонком. Об этом сообщили в пресс-службе управления губернатора и правительства Московской области.
В этом году в регионе школу заканчивают свыше 135 тысяч ребят – почти 100 тысяч одиннадцатиклассников и более 35 тысяч девятиклассников. В образовательных учреждениях 24 мая проходят торжественные линейки, посвящённые последнему звонку. Андрей Воробьёв посетил одну из них в Наро-Фоминской СОШ №4, носящей имя генерал-майора В.В. Завадского. Глава региона пообщался с семьями участников СВО, чьи дети обучаются в этой школе.
Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области
Выпускник 9 класса Тамерлан Каруров пообщался с губернатором и рассказал, что его отец сейчас находится на фронте. Он также принимал участие в освобождении курского приграничья. А мама подростка Замира Шамсутдинова работает в фонде «Защитники Отечества».
Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области
В этом году наро-фоминскую школу закончили более 50 молодых людей и девушек. Среди выпускников – 6 кандидатов на золотую медаль, 7 – на серебряную, а также победитель и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
СОШ №4 было присвоено имя героя СВО В.В. Завадского летом прошлого года. Владимир Завадский командовал легендарной гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Наро-Фоминске. Награжден двумя орденами Мужества, орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» и множеством медалей. Командир, учившийся в этой школе, погиб в зоне СВО.
Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области
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Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области
«В школах Подмосковья учится 1 миллион 90 тысяч детей, и для более 135 тысяч из них сегодня прозвучал последний звонок. Это всегда доброе, немножко грустное, но очень торжественное мероприятие. Хочу пожелать всем ребятам успешно сдать предстоящие экзамены. Уверен, что когда за спиной стоят родители, рядом находятся учителя, то все обязательно получится. Отдельные слова благодарности хочу сказать директору этой школы Елене Александровне Беликовой, родители мне рассказали о той команде учителей, которую вы здесь собрали. Она даёт результат и в образовании, и в патриотическом воспитании, и в спорте, – отметил губернатор Московской области.Воробьёв подчеркнул, что эта школа особенная, поскольку носит имя героя СВО, и в ней учатся дети военнослужащих. Глава региона добавил, что здесь чувствуется особая атмосфера братства – Наро-Фоминский городской округ, Кантемировская, Таманская дивизия, военные подразделения, семьи военнослужащих.
Выпускник 9 класса Тамерлан Каруров пообщался с губернатором и рассказал, что его отец сейчас находится на фронте. Он также принимал участие в освобождении курского приграничья. А мама подростка Замира Шамсутдинова работает в фонде «Защитники Отечества».
Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области
В этом году наро-фоминскую школу закончили более 50 молодых людей и девушек. Среди выпускников – 6 кандидатов на золотую медаль, 7 – на серебряную, а также победитель и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
СОШ №4 было присвоено имя героя СВО В.В. Завадского летом прошлого года. Владимир Завадский командовал легендарной гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Наро-Фоминске. Награжден двумя орденами Мужества, орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» и множеством медалей. Командир, учившийся в этой школе, погиб в зоне СВО.
Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области
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Анастасия Чинкова