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Губернатор Воробьёв поздравил подмосковных выпускников с последним звонком

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области)

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области)

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил школьников с последним звонком. Об этом сообщили в пресс-службе управления губернатора и правительства Московской области.
В этом году в регионе школу заканчивают свыше 135 тысяч ребят – почти 100 тысяч одиннадцатиклассников и более 35 тысяч девятиклассников. В образовательных учреждениях 24 мая проходят торжественные линейки, посвящённые последнему звонку. Андрей Воробьёв посетил одну из них в Наро-Фоминской СОШ №4, носящей имя генерал-майора В.В. Завадского. Глава региона пообщался с семьями участников СВО, чьи дети обучаются в этой школе.

Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области

«В школах Подмосковья учится 1 миллион 90 тысяч детей, и для более 135 тысяч из них сегодня прозвучал последний звонок. Это всегда доброе, немножко грустное, но очень торжественное мероприятие. Хочу пожелать всем ребятам успешно сдать предстоящие экзамены. Уверен, что когда за спиной стоят родители, рядом находятся учителя, то все обязательно получится. Отдельные слова благодарности хочу сказать директору этой школы Елене Александровне Беликовой, родители мне рассказали о той команде учителей, которую вы здесь собрали. Она даёт результат и в образовании, и в патриотическом воспитании, и в спорте, – отметил губернатор Московской области.
Воробьёв подчеркнул, что эта школа особенная, поскольку носит имя героя СВО, и в ней учатся дети военнослужащих. Глава региона добавил, что здесь чувствуется особая атмосфера братства – Наро-Фоминский городской округ, Кантемировская, Таманская дивизия, военные подразделения, семьи военнослужащих.

Выпускник 9 класса Тамерлан Каруров пообщался с губернатором и рассказал, что его отец сейчас находится на фронте. Он также принимал участие в освобождении курского приграничья. А мама подростка Замира Шамсутдинова работает в фонде «Защитники Отечества».

Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области

В этом году наро-фоминскую школу закончили более 50 молодых людей и девушек. Среди выпускников – 6 кандидатов на золотую медаль, 7 – на серебряную, а также победитель и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

СОШ №4 было присвоено имя героя СВО В.В. Завадского летом прошлого года. Владимир Завадский командовал легендарной гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Наро-Фоминске. Награжден двумя орденами Мужества, орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» и множеством медалей. Командир, учившийся в этой школе, погиб в зоне СВО.

Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области

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МВД: возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом на трассе М-12
24 мая 2025, 05:45

Фото: iStock/blinow61

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — поделилась Петрова с РИА Новости.

Как оказалось, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ. Обвиняемых будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.

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В Подмосковье погибли женщина и ребенок в аварии с микроавтобусом
23 мая 2025, 23:12

Фото: iStock/Bilanol

В Подмосковном Ногинске погибли женщина и ребенок в аварии с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе М-12 . Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины ребенка в ДТП», — передает ведомство.

Помимо этого известно о 10 пострадавших в происшествии. Авария произошла на 68-м километре трассы М-12. Попутное столкновение случилось между микроавтобусом и двумя легковушками. Минздрав сообщает, что на место происшествия выдвинулись 10 машин скорой помощи и один вертолет.

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В подмосковном Комлесхозе объяснили, почему лоси выходят в города и на дороги
23 мая 2025, 22:50

Фото: iStock / R Lolli Morrow

В Подмосковье в последнее время дикие животные стали заходить в деревни, посёлки и даже в города. Нередко они также становятся участниками ДТП. В чём причина такого поведения, рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Сезонные кочёвки копытных животных проходят дважды в год – весной и осенью. В это время меняется рацион питания животных. В холодное время года лоси едят грубые веточные корма, хвою сосны. А весной и летом им доступны многие травянистые растения, в том числе водные и околоводные виды. Именно тяга к вкусному корму заставляет лосей в конце весны – начале лета совершать перекочёвки», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, с потеплением на дорогах и полях лоси начинают искать продуваемые места для спасения от кровососущих насекомых, которые беспокоят животных.
«Чаще всего на дорогу выходят лоси-подростки. Они не так осторожны, как взрослые животные, поэтому попадают под колёса машин. Также одной из причин выхода молодняка на дороги становится поиск новых мест обитания. А оказавшись в черте города большинство животных уже не может самостоятельно выйти за его пределы. Испугавших уличного шума и людей, они получают травмы, попадают в аварии, разбиваются об изгороди и гибнут», – говорится в сообщении.
В ведомстве предложили единственный выход – быть предельно внимательными на дороге, особенно в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим.

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К подмосковному сервису «Стройка рядом с домом» обратились свыше 650 тыс. раз
23 мая 2025, 22:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Жители Подмосковья более 650 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом «Стройка рядом с домом». Такие данные привели в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«С начала года сервисом воспользовались более 40 тыс. раз, а общее количество обращений с момента запуска превысило 650 тыс. Рост доверия к сервису говорит о том, что люди хотят участвовать в жизни своих городов. Только за последний год мы добавили данные более чем о тысяче новых объектах, и информация постоянно актуализируется», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Цифровой продукт доступен на Геопортале Подмосковья. Он позволяет узнать актуальную информацию о строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него, в том числе детали о функциональном назначении, текущей стадии и наличии необходимых разрешений. Для получения сведений достаточно ввести адрес или кадастровый номер участка.

Сервис вызывает большой интерес уже шесть лет с момента его функционирования.
«Раньше для получения информации приходилось обращаться в ведомства. Теперь всё есть онлайн: от стадии стройки до фото. Это особенно важно для планирования — например, чтобы понять, появится ли в районе новая школа или поликлиника. «Стройка рядом с домом» – пример того, как технологии укрепляют диалог между властью и обществом», – пояснил гендиректор Мособлгеотреста Дмитрий Гаврилов.
С января по май этого года количество запросов на сервисе увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.

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Число погибших в аварии с автобусом в Подмосковье увеличилось до двух
23 мая 2025, 22:25

Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

По факту гибели женщины и ребёнка в результате ДТП на 68-м км трассы М12 «Восток» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребёнка в ДТП», – говорится в сообщении.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств массовой аварии в Богородском городском округ Подмосковья.
«Около 20:00 на 64-м км автодороги М-12 столкнулись несколько легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли женщина и ребёнок, ещё 10 человек пострадали», – говорится в сообщении.
Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки.

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