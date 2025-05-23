Шестилетний балашихинский спортсмен во второй раз попал в Книгу рекордов России

Видео: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Шестилетний житель Балашихи Марк Маилян стал самым юным россиянином, выполнившим сложнейший гимнастический элемент – рондат-винт на акробатической дорожке. Это достижение официально зафиксировали в Книге рекордов России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для Марка это уже второй рекорд. В пять лет он совершил винтовое сальто назад с оборотом в 360 градусов на батуте и тоже попал в национальный реестр.
Книга рекордов России – проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях спорта, архитектуры, человека и географии.
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«Балашиха может гордиться и другими юными талантами, вошедшими в Книгу рекордов России. Среди них Мария Архипова, которая в возрасте 6 месяцев 4 дней произнесла первое слово «мама». Это самый ранний случай в стране. Ева Куценко из школы №13 стала рекордсменкой по количеству выполненных нижних волейбольных передач в стену за один подход. А четырёхлетняя гимнастка Эмилия Климкович совершила 33 маховых колеса за минуту», – рассказали в администрации.Помимо этого, Марк Новиков из Балашихи стал самым юным российским спортсменом, выполнившим в 7,5 лет на маунтинбайке сложнейший трюк tailwhip.
Книга рекордов России – проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях спорта, архитектуры, человека и географии.
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Лора Луганская