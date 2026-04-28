Губернатор Воробьёв поздравил работников скорой с профессиональным праздником

28 апреля 2026, 19:52

оригинал Фото: max.ru/vorobiev

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил медиков с Днём работника скорой помощи. Праздник ежегодно отмечают в России с 2020 года.





Он был учреждён на фоне пандемии коронавируса и связанной с этим нагрузкой на работников экстренной службы.

«Поздравляю диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, сотрудников медицины катастроф. Спасибо за ваш труд, выдержку и готовность прийти на помощь в любую минуту. С праздником! Желаю сил, здоровья и как можно больше спокойных смен», – написал Воробьёв в своём канале в мессенджере MAX.

«В Подмосковье работает программа «Приведи друга», выплаты положены врачам, фельдшерам и водителям скорой помощи. Поддерживаем молодых специалистов. Программой социальной ипотеки за 10 лет воспользовались более 360 человек. Компенсацию за аренду жилья получают 2469 специалистов. Также доступны «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – предусмотрены выплаты при переезде и бесплатные земельные участки по 39 врачебным специальностям», – отметил Воробьёв.