Губернатор Воробьёв поздравил работников скорой с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил медиков с Днём работника скорой помощи. Праздник ежегодно отмечают в России с 2020 года.
Он был учреждён на фоне пандемии коронавируса и связанной с этим нагрузкой на работников экстренной службы.
«Поздравляю диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, сотрудников медицины катастроф. Спасибо за ваш труд, выдержку и готовность прийти на помощь в любую минуту. С праздником! Желаю сил, здоровья и как можно больше спокойных смен», – написал Воробьёв в своём канале в мессенджере MAX.
Губернатор напомнил, что в службе скорой помощи Подмосковья работают более 10 000 человек, в том числе около 8 000 – на выездах. В регионе задействовано более 560 бригад. Задача – снизить нагрузку на специалистов и создать условия, в которых хочется оставаться в профессии. Для этого выстроена комплексная система поддержки.
«В Подмосковье работает программа «Приведи друга», выплаты положены врачам, фельдшерам и водителям скорой помощи. Поддерживаем молодых специалистов. Программой социальной ипотеки за 10 лет воспользовались более 360 человек. Компенсацию за аренду жилья получают 2469 специалистов. Также доступны «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – предусмотрены выплаты при переезде и бесплатные земельные участки по 39 врачебным специальностям», – отметил Воробьёв.
Он добавил, что в Подмосковье развивается инфраструктура службы скорой помощи. В этом году в регионе откроют четыре новые подстанции и пост скорой помощи в Ступине, Волоколамске, Можайске и Ленинском округе.
Машины скорой помощи оснащают планшетами, кардиопультами, аппаратами автоматического массажа сердца LUCAS 2. Внедряют единую диспетчерскую службу и гибкую маршрутизацию бригад.