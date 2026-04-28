В Подмосковье в этом году откроют четыре станции скорой помощи
Четыре новые подстанции скорой помощи заработают в Московской области в текущем году. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Строительство подстанций ведётся по Народной программе партии «Единая Россия», сформированной по наказам избирателей.
«Мы развиваем инфраструктуру. В этом году запланировано открытие четырёх новых подстанций и постов скорой помощи в округах Ленинский, Ступино, Можайский и Волоколамский», — сказал Игорь Брынцалов.В частности, подстанция на пять бригад откроется в посёлке Михнево под Ступиным, кабинет врача общей практики со скоропомощным постом на две бригады начнёт работать в деревне Судниково Волоколамского округа, пост на четыре бригады появится в деревне Суханово Ленинского округа и на три бригады — в селе Поречье под Можайском.