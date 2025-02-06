Губернатор Воробьёв поздравил с юбилеем ветерана из Балашихи Голотюка

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителя Балашихи Василия Леонтьевичу Голотюка с 95-летем. Великую Отечественную войну Голотюк встретил 12-летним мальчиком. Тогда он жил с мамой и старшим братом в Жашкове в Черкасской области.
«Чтобы получать и передавать сведения о реальной обстановке в селе, мальчики собрали собственный «радиоузел», по ночам расклеивали листовки с фронтовыми новостями. Василий служил в диверсионной группе, громил немецкие конвои. Победу встретил в родном Жашкове. От всей души поздравляю ветерана с днём рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа», – написал губернатор в своём телеграм-канале.За отвагу и мужество Василий Голотюк удостоен орденов Отечественной войны II степени, ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени и других наград.
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Лора Луганская