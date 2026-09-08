Губернатор Воробьёв поздравил со 100-летием ветерана из Электростали
8 сентября исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны, художнику и поэту, жителю Электростали Николаю Рысеву. Юбиляра поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На фронт Николай Иванович ушел совсем юным – в 17 лет.
«Он воевал на Волховском направлении, был ранен, продолжил службу на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». После войны Николай Иванович посвятил себя образованию и творчеству. Окончил графический факультет Московского педагогического института, много лет преподавал в политехническом колледже, писал стихи о войне и картины о родном Подмосковье», – рассказал губернатор в своём канале на платформе MAX.
Воробьёв от всей души пожелал ветерану крепкого здоровья, сил, заботы близких, а также много добрых и счастливых дней.