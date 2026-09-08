Студенческие отряды Подмосковья дополнили День ударного труда серией добрых дел

08 сентября 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области проходит акция-конкурс «День ударного труда 2026: работаем сердцем». Участниками стали бойцы студенческих отрядов региона, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Студенты не только направляют часть заработка на социально значимые цели, но и делают добрые дела – помогают образовательным учреждениям, проводят мероприятия для старшего поколения, запускают авторские социальные проекты.



Акция продлится до 4 октября. В ней участвуют студенты всех направлений – педагогических, строительных, сельскохозяйственных, медицинских, сервисных отрядов, отрядов проводников, члены трудовых отрядов подростков.



В рамках акции состоялись совместные мероприятия с участниками проекта «Активное долголетие» – зарядки и творческие встречи. Представители разных поколений вместе создавали сердца с пожеланиями, расписывали деревянные спилы, лепили лепкой из глины.



Фото: пресс-служба МИМП МО

Ещё одной площадкой акции «Работаем сердцем» стал Звёздный городок. Участники студенческих отрядов помогли местной школе привести в порядок территорию. К акции присоединились трудовые отряды подростков.

«Мы назвали акцию «Работаем сердцем», потому что хотели сделать акцент на смысле этой традиции. День ударного труда – не соревнование в том, кто перечислит больше. Важно, чтобы молодые люди понимали ценность своего вклада и становились авторами добрых дел. Впереди ещё месяц, в течение которого отряды смогут реализовать свои идеи», – сказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.