В Домодедовской больнице спасли пациента с инфарктом и отказавшими почками

08 сентября 2026, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи кардиологического отделения Домодедовской больницы успешно провели комплексное лечение 70-летнего пациента с острым инфарктом миокарда. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В ходе обследования у мужчины выявили ещё и тяжёлую почечную недостаточность. Почки уже не справлялись с фильтрационной функцией. Показателей креатинина и мочевины были сильно завышенными.



Пациента срочно перевели в медсанчасть для проведения гемодиализа. Эта процедура позволила вывести токсичные вещества из организма, восстановить жизненно важные функции и фактически спасти жизнь больного.

«Заболевание почек является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Своевременное проведение гемодиализа стало ключевым моментом лечения», – пояснил заведующий кардиологическим отделением больницы Павел Краснов.